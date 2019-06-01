СМИ: Роналду может перейти в "ПСЖ"
Нападающий "Ювентуса" Криштиану Роналду может продолжить карьеру в "ПСЖ".
Как утверждает Diario Gol, парижане готовы предложить 140 миллионов евро за 34-летнего португальца.
Заработная плата Роналду может составить 50 миллионов евро за сезон - в таком случае он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире. Парижане считают, что португалец обладает сильным характером, который позволит ему выиграть шестой "Золотой мяч" в случае выступления за этот клуб.
"СЭ"
Как утверждает Diario Gol, парижане готовы предложить 140 миллионов евро за 34-летнего португальца.
Заработная плата Роналду может составить 50 миллионов евро за сезон - в таком случае он станет самым высокооплачиваемым игроком в мире. Парижане считают, что португалец обладает сильным характером, который позволит ему выиграть шестой "Золотой мяч" в случае выступления за этот клуб.
"СЭ"