Неймара обвиняют в изнасиловании. Его отец утверждает, что футболист стал жертвой шантажа

Нападающий сборной Бразилии и "ПСЖ" Неймар обвиняется в изнасиловании, сообщают бразильские СМИ. Девушка, фамилия и возраст которой в настоящее время не называются, обратилась в полицию в Сан-Паулу. Она утверждает, что Неймар изнасиловал ее в 5-звездочном отеле в Париже 15 мая примерно в 20:20 по местному времени.По словам девушки, 27-летний футболист пригласил ее в столицу Франции после переписки в инстаграме. Бразилец якобы оплатил все расходы, купив ей билеты в Париж и забронировав номер в отеле.Сообщается, что Неймар был в состоянии алкогольного опьянения. После разговоров он начал настойчиво ласкать девушку, а затем изнасиловал ее. Жертва утверждает, что не стала обращаться в полицию в Париже, так как боялась и была эмоционально потрясена. Она вернулась на родину, где и написала заявление.Отец Неймара уже выступил на бразильском телевидении, заявив, что его сын стал жертвой шантажа. По словам Неймара-старшего, на самом деле девушка занималась сексом с футболистом по собственному желанию, после чего решила заняться вымогательством. Якобы от нападающего "ПСЖ" потребовали определенную сумму денег за то, чтобы его не стали обвинять в изнасиловании. Отец Неймара заверил, что у его сына есть определенные доказательства, но признал, что тот оказался в трудной ситуации.