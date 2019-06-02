Сеск Фабрегас: я отдал бы все, чтобы стать таким же, как Головин

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас высоко отозвался об игре российского хавбека "монегасков" Александра Головина.

"В нашей команде есть Александр Головин. Ему 23 года. Когда он выбегает на тренировку, то как шарахнет… Бам! Я смотрю него с удивлением - сейчас я не могу так сделать. Он не понимает, что я отдал бы все, чтобы стать таким же, чтобы делать то же самое снова. Когда играл в "Арсенале", мы с Рейесом точно также носились", - цитирует Фабрегаса Mundial.
Теги: Фабрегас Головин Монако Лига 1
Сегодня, 15:41
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
5
(4)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама