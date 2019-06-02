Сеск Фабрегас: я отдал бы все, чтобы стать таким же, как Головин

Полузащитник "Монако" Сеск Фабрегас высоко отозвался об игре российского хавбека "монегасков" Александра Головина."В нашей команде есть Александр Головин. Ему 23 года. Когда он выбегает на тренировку, то как шарахнет… Бам! Я смотрю него с удивлением - сейчас я не могу так сделать. Он не понимает, что я отдал бы все, чтобы стать таким же, чтобы делать то же самое снова. Когда играл в "Арсенале", мы с Рейесом точно также носились", - цитирует Фабрегаса Mundial.