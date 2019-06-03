Отец Неймара: предпочитаю интернет-преступление изнасилованию

Неймар да Силва, отец бразильского нападающего "ПСЖ" Неймара, прокомментировал решение сына опубликовать личные фотографии и фрагменты переписки с женщиной, обвинившей Неймара в изнасиловании."У нас не было выбора, нам пришлось опубликовать видео. Я предпочитаю интернет-преступление изнасилованию. По правилам социальной сети, в которой было выложено видео, всё нормально.Неймар не стал называть имя женщины, подверг цензуре фотографии. Ему нужно было защитить себя как можно скорее. Лучше сказать правду и показать, что произошло. Мы знали о шантаже, но не ожидали, что девушка пойдёт в полицию", - цитирует отца Неймара Goal.com со ссылкой на Band.