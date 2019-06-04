Килиану Мбаппе не понравился вопрос о его переходе в "Реал"

Форвард "ПСЖ" и сборной Франции Килиан Мбаппе не стал как-либо комментировать свой возможный переход в "Реал".

"Можете ли вы перейти в "Реал"?, - такой вопрос был задан нападающему в микст-зоне после товарищеского матча сборной Франции со сборной Боливии (2:0). На видео, размещенном на испанском портале as.com видно, что в ответ Мбаппе лишь бросил укоризненный взгляд и молча прошел мимо.

"СЭ"
Теги: Мбаппе ПСЖ Реал
Сегодня, 15:25
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