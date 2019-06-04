Обвинившая в изнасиловании Неймара девушка изменила свои показания

Девушка, обвинившая в изнасиловании форварда "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймара, изменила свои показания.Как сообщает Globo Esporte, теперь заявительница утверждает, что близость с футболистом произошла в одном из парижских отелей по обоюдному согласию, однако во время полового акта 27-летний бразилец применил к ней силу и ударил девушку.Заявление об изнасиловании было подано в полицейский участок Сан-Паулу 15 мая. Полицеские, которые принимали его, сообщали, что у девушки было сильное эмоциональное потрясение.Сообщалось, что Неймару может грозить тюремное заключение сроком до пяти лет.После того, как пострадавшая изменила свои показания, юридическая компания, сотрудничавшая с ней, расторгла контракт.