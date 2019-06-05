Килиан Мбаппе хочет уйти из "ПСЖ"

Форвард "Пари Сен-Жермен" Килиан Мбаппе собирается сменить клуб в ближайшее летнее трансферное окно.По информации Cadena SER, отец игрока "ПСЖ" Вифрид Мбаппе уже ведет деятельность, направленную на смену команды.Источник также сообщает, что Мбаппе-старший посещал Цюрих, где встретился с неким влиятельным человеком в мире футбола.По разным предположениям, причин покинуть "ПСЖ" у Мбаппе несколько. Одной из них счиается недовольство главным тренером парижского клуба Томасом Тухеле. Он не позволил нападающему команды стать штатным исполнителем пенальти.11-метровые могли бы принести футболисту победу в номинации "Золотая бутса", что не только принесло бы ему славу и престиж, но и выразилось бы в солидный денежный бонус.Также сообщается, что игрок не чувствует себя частью команды. Ходят слухи, что внутри "ПСЖ" образовались два враждующих лагеря, возглавляемые Неймаром и Мбаппе.