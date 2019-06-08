Восстановление Неймара займет четыре недели
"ПСЖ" на своем официальном сайте рассказал о результатах обследования нападающего Неймара.
Для тестов два сотрудника медицинского штаба парижского клуба отправились в Бразилию, чтобы оценить состояние форварда, получившего травму в товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара.
Врачи диагностировали у Неймара растяжение наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
"СЭ"
Для тестов два сотрудника медицинского штаба парижского клуба отправились в Бразилию, чтобы оценить состояние форварда, получившего травму в товарищеском матче между сборными Бразилии и Катара.
Врачи диагностировали у Неймара растяжение наружной боковой связки правого голеностопного сустава. Хирургическое вмешательство не потребуется, поэтому восстановление займет четыре недели.
"СЭ"