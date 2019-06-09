Модель, обвиняющая Неймара в изнасиловании, заявила о краже планшета с уликами

Данило Гарсия де Андраде, адвокат Нажилы Триндади, девушки, обвиняющей Неймара в изнасиловании, готов отказаться от работы с ней, если не получит полный доступ к перечню доказательств против футболиста, сообщает AS.Де Андраде хотел посмотреть семиминутный ролик, который, якобы, доказывает виновность Неймара, однако модель заявила о краже планшета, на котором хранилась видеозапись. При этом владельцы квартиры, откуда, по словам Триндади украли планшет, отрицают факт ограбления.