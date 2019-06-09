Модель, обвиняющая Неймара в изнасиловании, заявила о краже планшета с уликами
Данило Гарсия де Андраде, адвокат Нажилы Триндади, девушки, обвиняющей Неймара в изнасиловании, готов отказаться от работы с ней, если не получит полный доступ к перечню доказательств против футболиста, сообщает AS.
Де Андраде хотел посмотреть семиминутный ролик, который, якобы, доказывает виновность Неймара, однако модель заявила о краже планшета, на котором хранилась видеозапись. При этом владельцы квартиры, откуда, по словам Триндади украли планшет, отрицают факт ограбления.
"Чемпионат.сом"
Де Андраде хотел посмотреть семиминутный ролик, который, якобы, доказывает виновность Неймара, однако модель заявила о краже планшета, на котором хранилась видеозапись. При этом владельцы квартиры, откуда, по словам Триндади украли планшет, отрицают факт ограбления.
"Чемпионат.сом"