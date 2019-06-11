Адвокат отказался от работы с моделью, обвинившей Неймара в изнасиловании

Данило Гарсия де Андраде, адвокат Нажилы Триндади, девушки, обвиняющей Неймара в изнасиловании, отказался от работы с ней, сообщает L'Equipe."Она обвиняет меня, утверждая, что геолокация её устройства указывает на мой офис. Мой клиент занимает неэтичную позицию, лишённую здравого смысла и правды. Мне бы очень хотелось иметь этот планшет, чтобы передать его полиции и использовать его для укрепления её позиции как жертвы. Но я сдаюсь, потому что отношения между адвокатом и клиентом должны основываться на доверии, которого больше нет. Надеюсь, что правда восторжествует", — отметил адвокат.