Адвокат отказался от работы с моделью, обвинившей Неймара в изнасиловании

Данило Гарсия де Андраде, адвокат Нажилы Триндади, девушки, обвиняющей Неймара в изнасиловании, отказался от работы с ней, сообщает L'Equipe.

"Она обвиняет меня, утверждая, что геолокация её устройства указывает на мой офис. Мой клиент занимает неэтичную позицию, лишённую здравого смысла и правды. Мне бы очень хотелось иметь этот планшет, чтобы передать его полиции и использовать его для укрепления её позиции как жертвы. Но я сдаюсь, потому что отношения между адвокатом и клиентом должны основываться на доверии, которого больше нет. Надеюсь, что правда восторжествует", — отметил адвокат.

"Чемпионат"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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