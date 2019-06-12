Французская Лига 1 будет официально называться Ligue 1 Uber Eats

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) заключила спонсорское соглашение с сервисом доставки еды Uber Eats.

По контракту следующие два сезона высший дивизион чемпионата Франции будет официально именоваться Ligue 1 Uber Eats.

По информации L’Equipe, за каждый год контракта лига получит 8 млн евро.

Прежде в названии французской Лиги 1 фигурировала Conforama — сеть магазинов товаров для дома.

Sport24.ru
Теги: Лига 1
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