Французская Лига 1 будет официально называться Ligue 1 Uber Eats

Французская профессиональная футбольная лига (LFP) заключила спонсорское соглашение с сервисом доставки еды Uber Eats.По контракту следующие два сезона высший дивизион чемпионата Франции будет официально именоваться Ligue 1 Uber Eats.По информации L’Equipe, за каждый год контракта лига получит 8 млн евро.Прежде в названии французской Лиги 1 фигурировала Conforama — сеть магазинов товаров для дома.