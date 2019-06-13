Леонардо в пятницу официально вернется в "ПСЖ"

В пятницу "ПСЖ" объявит о назначении Леонардо на пост спортивного директора, утверждает RMC.Бразилец заменит Антеро Энрике, который уже объявил в парижском клубе о своем уходе.Напомним, экс-полузащитник сборной Бразилии с 2011 по 2013 год занимал пост спортивного директора "ПСЖ".