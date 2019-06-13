Леонардо в пятницу официально вернется в "ПСЖ"

В пятницу "ПСЖ" объявит о назначении Леонардо на пост спортивного директора, утверждает RMC.

Бразилец заменит Антеро Энрике, который уже объявил в парижском клубе о своем уходе.

Напомним, экс-полузащитник сборной Бразилии с 2011 по 2013 год занимал пост спортивного директора "ПСЖ".

"Спорт-Экспресс"
Теги: Леонардо ПСЖ Лига 1
Сегодня, 03:50
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
0
(0)
Rusfootball.info - информационный портал о российском футболе:
Футбольные Новости, чемпионат России по футболу, матчи РФПЛ.
Обзор еврокубковых футбольных событий. Новости Лиги Чемпионов и Лиги Европы.
Мы в социальных сетях:
Футбол России во вконтакте Футбол России в Facebook Информационный портал Футбол России в твиттере Футбол России в одноклассниках Ютуб канал Футбола России Футбол России в Telegram
Р РµР№С‚РёРЅРі@Mail.ru
Контакты Вакансии Новое на сайте Реклама