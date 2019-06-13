Давид Трезеге: у Головина есть все, чтобы проявить себя во французском футболе

Бывший форвард сборной Франции Давид Трезеге считает, что российский футболист Александр Головин может успешно заиграть в "Монако".– Монегаски столкнулись с проблемами как футбольного плана, так и управленческого. Главного тренера уволили, а затем вернули его же, когда не нашли решения, и он справился с главной задачей – не вылететь во второй дивизион. Плюс смена вице-президента, которая не могла не отразиться критически на клубе.Думаю, это был очень сложный год для "Монако" – теперь ему надо закончить с переменами и вернуть стабильность, поставить более отчетливые планы на будущее. Это еще одно подтверждение быстрых изменений в мировом футболе – сегодня ты чемпион, а завтра стоишь на границе понижения в классе.– Головин – интересный игрок, с отменными качествами, который пришел в команду с амбициями. Атмосфера там точно не из простых – нужна постоянная мотивация и четкость мыслей, чтобы конкурировать за место в основе.Ему было очень нелегко – травмы, недовольство результатами "Монако" со стороны болельщиков. Но, думаю, у Головина есть все, чтобы закрепиться во французском футболе и проявить себя там.В следующем сезоне монегаски не будут выступать в еврокубках, и это возможность для российского футболиста работать еще больше, ближе узнавать одноклубников и полностью посвящать себя клубу, который возложил на него много надежд.