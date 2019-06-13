"Байер" согласовал переход нападающего "ПСЖ" Мусса Диаби за 15 млн евро
Нападающий "ПСЖ" Мусса Диаби продолжит карьеру в Германии.
Как сообщает RMC, 19-летнего француза подпишет "Байер". Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. По условиям трансферного соглашения парижане могут получить 20 процентов от последующей продажи 19-летнего француза.
Как сообщает RMC, 19-летнего француза подпишет "Байер". Сумма трансфера составит 15 миллионов евро. По условиям трансферного соглашения парижане могут получить 20 процентов от последующей продажи 19-летнего француза.