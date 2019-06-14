Леонардо вернулся на пост спортивного директора "ПСЖ"

"ПСЖ" объявил о назначении Леонардо де Араужо на пост спортивного директора, опубликовав соответствующее сообщение на официальном сайте команды. В этой должности он сменил португальца Антеро Энрике, который покинул парижский клуб по окончании сезона.

Леонардо уже работал на посту спортивного директора "ПСЖ" на протяжении двух сезонов с 2011 по 2013 год. В сезоне 1996/97 бразилец также выступал за парижский клуб в качестве игрока. Последним местом его работы был "Милан" — об отставке Леонардо с поста спортивного директора итальянской команды было объявлено в мае.

РБК
Теги: Леонардо ПСЖ
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