Леонардо вернулся на пост спортивного директора "ПСЖ"

"ПСЖ" объявил о назначении Леонардо де Араужо на пост спортивного директора, опубликовав соответствующее сообщение на официальном сайте команды. В этой должности он сменил португальца Антеро Энрике, который покинул парижский клуб по окончании сезона.Леонардо уже работал на посту спортивного директора "ПСЖ" на протяжении двух сезонов с 2011 по 2013 год. В сезоне 1996/97 бразилец также выступал за парижский клуб в качестве игрока. Последним местом его работы был "Милан" — об отставке Леонардо с поста спортивного директора итальянской команды было объявлено в мае.