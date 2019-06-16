Спортивный директор "ПСЖ" выразил полное доверие Неймару как лидеру команды

Новый спортивный директор "ПСЖ" Леонардо провел беседы с главным тренером Томасом Тухелем и форвардом команды Неймаром по целям на следующий сезон. Леонардо выразил надежду, что травмированный Неймар успеет полностью восстановиться к старту чемпионата Франции, а также выразил полное доверие футболисту как лидеру команды, сообщает Telefoot.

Ранее сообщалось, что у Неймара существуют натянутые отношения с некоторыми игроками, а его высокая степень травматичности вызывает опасения в клубе. Также в СМИ утверждалось желание самого Неймара вернуться в "Барселону", которую он покинул за рекордные 222 млн евро.

Неймар в минувшем сезоне провел в чемпионате Франции 17 матчей, в которых забил 15 мячей и сделал 8 голевых передач.

Sport24
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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