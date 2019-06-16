В "ПСЖ" выразили доверие Неймару

Новый спортивный директор "ПСЖ" Леонардо провел встречи с главным тренером команды Томасом Тухелем и бразильским нападающим Неймаром.В беседах были оговорены цели на сезон. После этого Леонардо выразил надежду, что к старту чемпионата Франции Неймар успеет восстановиться. Также, по информации Telefoot, футболисты было оказано полное доверие, как лидеру команды.Эта встреча может сыграть важную роль, потому что до этого СМИ сообщали, что у звездного форварда натянутые отношения с некоторыми однокомандниками. Также в клубе высказывали опасения по поводу его травматичности.СМИ даже говорили о том, что нападающий решил вернуться в "Барселону", из которой ушел в 2017 году.