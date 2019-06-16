В "ПСЖ" выразили доверие Неймару
Новый спортивный директор "ПСЖ" Леонардо провел встречи с главным тренером команды Томасом Тухелем и бразильским нападающим Неймаром.
В беседах были оговорены цели на сезон. После этого Леонардо выразил надежду, что к старту чемпионата Франции Неймар успеет восстановиться. Также, по информации Telefoot, футболисты было оказано полное доверие, как лидеру команды.
Эта встреча может сыграть важную роль, потому что до этого СМИ сообщали, что у звездного форварда натянутые отношения с некоторыми однокомандниками. Также в клубе высказывали опасения по поводу его травматичности.
СМИ даже говорили о том, что нападающий решил вернуться в "Барселону", из которой ушел в 2017 году.
"Газета.ру"
В беседах были оговорены цели на сезон. После этого Леонардо выразил надежду, что к старту чемпионата Франции Неймар успеет восстановиться. Также, по информации Telefoot, футболисты было оказано полное доверие, как лидеру команды.
Эта встреча может сыграть важную роль, потому что до этого СМИ сообщали, что у звездного форварда натянутые отношения с некоторыми однокомандниками. Также в клубе высказывали опасения по поводу его травматичности.
СМИ даже говорили о том, что нападающий решил вернуться в "Барселону", из которой ушел в 2017 году.
"Газета.ру"