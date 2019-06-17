Президент "ПСЖ": Неймара никто не принуждал подписывать контракт

Президент "ПСЖ" Насер Аль-Хелаифи подчеркнул, что не потерпит наплевательского отношения к клубу со стороны звездных игроков.

Он коснулся и слухов о желании Неймара покинуть Париж.

"Я хочу, чтобы игроки отдавали все ради защиты чести клуба.

Если кто-то этого не понимает, мы беседуем с ним. Нашим приоритетом является поддержка проекта. Неймар? Никто не заставлял его подписывать контракт. Никто не принуждал его. Он сделал осознанный выбор и присоединился к проекту", — цитирует France Football Аль-Хелаифи.

СМИ информировали, что Неймар может вернуться в испанский чемпионат. Называлась в частности "Барселона", из которой бразилец ушел в 2017 году.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Вчера, 20:50
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