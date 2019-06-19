Девушка, обвинявшая Неймара в изнасиловании, не смогла предоставить переписку следствию

Нажила Триндади, которая обвинила нападающего "ПСЖ" и сборной Бразилии Неймара в изнасиловании, снова не смогла предоставить следствию улики.

Сначала она заявила, что у нее украли планшет, в котором хранилось видео, доказывающее вину Неймара. Теперь отказалась предоставлять полиции переписку с футболистом, заявив, что потеряла телефон, сообщает L’Equipe.

С ней работает уже четвертый адвокат. Прежние отказались представлять ее интересы из-за нестыковок, а также факта того, что она призналась в сексе по обоюдному согласию.

"СЭ"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Вчера, 23:03
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