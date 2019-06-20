Полиция изъяла видео по делу об изнасиловании модели Неймаром

Французская полиция конфисковала видео из отеля, в котором состоялась встреча бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и модели Нажилы Триндади, позже обвинившей футболиста в изнасиловании.

По информации L'Equipe, изъятие видео из камер наблюдения произошло по запросу бразильской полиции, которая ведет расследование по этому делу.

На кадрах видно, как звезда парижан входил и покидал номер, где его ждала девушка. С помощью видео следователи планируют установить, находился ли футболист в состоянии алкогольного опьянения, о чем ранее утверждала Триндади.

"Газета.ру"
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Вчера, 23:20
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