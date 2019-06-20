Полиция изъяла видео по делу об изнасиловании модели Неймаром
Французская полиция конфисковала видео из отеля, в котором состоялась встреча бразильского нападающего "Пари Сен-Жермен" Неймара и модели Нажилы Триндади, позже обвинившей футболиста в изнасиловании.
По информации L'Equipe, изъятие видео из камер наблюдения произошло по запросу бразильской полиции, которая ведет расследование по этому делу.
На кадрах видно, как звезда парижан входил и покидал номер, где его ждала девушка. С помощью видео следователи планируют установить, находился ли футболист в состоянии алкогольного опьянения, о чем ранее утверждала Триндади.
"Газета.ру"
По информации L'Equipe, изъятие видео из камер наблюдения произошло по запросу бразильской полиции, которая ведет расследование по этому делу.
На кадрах видно, как звезда парижан входил и покидал номер, где его ждала девушка. С помощью видео следователи планируют установить, находился ли футболист в состоянии алкогольного опьянения, о чем ранее утверждала Триндади.
"Газета.ру"