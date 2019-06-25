Памела Андерсон обвинила Рами в измене и назвала чемпиона мира чудовищем

Актриса и модель Памела Андерсон обвинила в измене своего бойфренда, защитника "Марселя" и чемпиона мира — 2018 в составе сборной Франции Адиля Рами.51-летняя Андерсон и 33-летний Рами начали встречаться в 2017 году. В 2018 году они расставались, но затем снова сошлись."Это трудно принять. Последние два года (больше) моей жизни были большой ложью. Меня обманули, заставили поверить, что у нас была "большая любовь". Я опустошена после того, как узнала в последние несколько дней, что он ведет двойную жизнь. Он шутил о других футболистах, у которых были подружки в квартирах рядом с их женами. Он называл этих людей монстрами.Но это еще хуже. Он лгал всем. Как можно, вот так управлять двумя женскими сердцами и умами? Я уверена, что были и другие. Он чудовище. Как я могла помочь стольким людям (Памела помогает жертвам домашнего насилия) и не быть достаточно мудрой или способной помочь самой себе", — написала Андерсон в инстаграме.