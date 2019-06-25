Неймар согласился перейти в "Барселону" с понижением зарплаты

Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар решил вернуться в каталонскую "Барселону".По информации Sport, бразилец принял такое предложение, несмотря на условия, которые предлагают сине-гранатовые. Соглашение футболиста с клубом рассчитаны на пять лет. При это Неймара ждет существенное понижение зарплаты.В "ПСЖ" нападающий получал €36,8 млн за сезон. "Барса" сможет обеспечить оклад игрока суммой в €24 млн.Желание Неймара вернуться в стан каталонцев настолько велико, что он согласился отозвать иск против клуба, чтобы тот выплатил ему бонусы за продление контракта.