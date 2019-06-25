Неймар согласился перейти в "Барселону" с понижением зарплаты
Форвард французского "Пари Сен-Жермен" Неймар решил вернуться в каталонскую "Барселону".
По информации Sport, бразилец принял такое предложение, несмотря на условия, которые предлагают сине-гранатовые. Соглашение футболиста с клубом рассчитаны на пять лет. При это Неймара ждет существенное понижение зарплаты.
В "ПСЖ" нападающий получал €36,8 млн за сезон. "Барса" сможет обеспечить оклад игрока суммой в €24 млн.
Желание Неймара вернуться в стан каталонцев настолько велико, что он согласился отозвать иск против клуба, чтобы тот выплатил ему бонусы за продление контракта.
"Газета.ру"
По информации Sport, бразилец принял такое предложение, несмотря на условия, которые предлагают сине-гранатовые. Соглашение футболиста с клубом рассчитаны на пять лет. При это Неймара ждет существенное понижение зарплаты.
В "ПСЖ" нападающий получал €36,8 млн за сезон. "Барса" сможет обеспечить оклад игрока суммой в €24 млн.
Желание Неймара вернуться в стан каталонцев настолько велико, что он согласился отозвать иск против клуба, чтобы тот выплатил ему бонусы за продление контракта.
"Газета.ру"