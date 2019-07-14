У бразильских журналистов украли запись эксклюзивного интервью с Неймаром

Журналисты передачи Aqui na Band на бразильском телевидении остались без материала после эксклюзивного интервью с нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром.

Как сообщает UOL, работники программы провели встречу с форвардом в муниципалитете Прая-Гранди, входящем в штат Сан-Паулу. В ходе интервью журналисты задавали футболисту вопросы на все связанные с ним острые темы, однако спустя некоторое время после окончания беседы заметили, что замок на багажнике их автомобиля повреждён. Открыв его, они не обнаружили карты памяти, на которой находился материал.

"Чемпионат.сом"
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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