У бразильских журналистов украли запись эксклюзивного интервью с Неймаром

Журналисты передачи Aqui na Band на бразильском телевидении остались без материала после эксклюзивного интервью с нападающим "Пари Сен-Жермен" Неймаром.Как сообщает UOL, работники программы провели встречу с форвардом в муниципалитете Прая-Гранди, входящем в штат Сан-Паулу. В ходе интервью журналисты задавали футболисту вопросы на все связанные с ним острые темы, однако спустя некоторое время после окончания беседы заметили, что замок на багажнике их автомобиля повреждён. Открыв его, они не обнаружили карты памяти, на которой находился материал.