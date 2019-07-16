Рюдигера лишили водительских прав за превышение скорости

Защитник "Челси" Антонио Рюдигер на две недели лишен водительских прав, сообщает The Sun. 26-летний футболист сборной Германии наказан за превышение скорости.В январе 2019 года Mercedes Рюдигера преследовала полиция после того, как игрок на одном из участков трассы A3 неподалеку от базы "Челси" в Кобхэме ехал со скоростью 109 миль в час (около 175 км/ч) вместо положенных 70 миль в час (112 км/ч).Суд постановил не только лишить футболиста возможности управлять автомобилем на полмесяца, но и оштрафовать Рюдигера на 660 фунтов (около 730 евро).В сезоне-2018/19 Рюдигер провел 44 матча за "Челси" во всех турнирах, забив при этом 1 гол.