Томас Тухель: еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель в интервью RMC Sport прокомментировал информацию о желании нападающего Неймара покинуть клуб.

– Я бываю разочарован, если футболист приезжает в клуб с опозданием. Но между нами нет никаких недомолвок, сейчас это вопрос клуба и Неймара. Мы работаем вместе, теперь он вместе с командой.

– Знали ли вы, что он хочет уйти?

– Да, я знал это еще до Кубка Америки, но это дело клуба и футболиста. Я тренер команды, это мой игрок. Если он находится в раздевалке, то это мой игрок, я должен работать с ним.

– Думали ли вы о будущем «ПСЖ» без Неймара?

– Я готов ко всему. Мы должны быть гибкими, я не говорил об этом с ним. Я спокоен, это вопрос клуба, я не вмешиваюсь, – сказал Тухель.

sport.ru
Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Лига 1 Тухель ПСЖ Неймар
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