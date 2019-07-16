Томас Тухель: еще до Кубка Америки знал, что Неймар хочет уйти из "ПСЖ"

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель в интервью RMC Sport прокомментировал информацию о желании нападающего Неймара покинуть клуб.– Я бываю разочарован, если футболист приезжает в клуб с опозданием. Но между нами нет никаких недомолвок, сейчас это вопрос клуба и Неймара. Мы работаем вместе, теперь он вместе с командой.– Да, я знал это еще до Кубка Америки, но это дело клуба и футболиста. Я тренер команды, это мой игрок. Если он находится в раздевалке, то это мой игрок, я должен работать с ним.– Я готов ко всему. Мы должны быть гибкими, я не говорил об этом с ним. Я спокоен, это вопрос клуба, я не вмешиваюсь, – сказал Тухель.