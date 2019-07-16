Неймар готов перейти в "Реал", "Ювентус" или "Баварию"

Бразильский нападающий "ПСЖ" Неймар стремится покинуть парижский клуб в летнее трансферное окно, утверждает Mundo Deportivo.По данным источника, приоритетным вариантом для бразильца является его бывший клуб "Барселона". При этом форвард понимает, что вернуться в каталонский клуб будет непросто. В связи с этим он готов рассмотреть варианты с переходом в "Реал", "Ювентус" или "Баварию". Также Неймар размышлял над переходом в "Манчестер Юнайтед", но отказался от этого варианта из-за невыхода манкунианцев в Лигу чемпионов.Неймар перешёл в "ПСЖ" летом 2017 года из "Барселоны" за € 222 млн, став самым дорогим футболистом в истории. Контракт 27-летнего форварда с действующими чемпионами французской Лиги 1 рассчитан до 30 июня 2022 года. В минувшем сезоне бразилец на клубном уровне забил 23 гола и отдал 13 результативных передач в 28 встречах.