"ПСЖ" решил судьбу Неймара

Руководство французского "Пари Сен-Жермен" приняло решение продать нападающего клуба Неймара, сообщает Sport.es.Бразилец давно показывает выходками желание покинуть стан парижан. "ПСЖ" с этим смирился и решил расстаться с игроком.Представители французского клуба уже связались с каталонской "Барселоной", чтобы обсудить детали трансфера форварда.Неймар проигнорировал недавний сбор "ПСЖ", оправдывая это участием в благотворительных мероприятиях. Руководство парижской команды пригрозило серьезным штрафом игроку.Недавно футболист пообщался со спортивным директором клуба Леонардо, сказав тому, что больше не хочет играть в Париже. Руководство французов считает, что удержание нападающего навредит команде.В состав парижан Неймар перешел летом 2017 года. "ПСЖ" приобрел форварда за рекордные €222 млн.