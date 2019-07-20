"ПСЖ" второй раз за полгода близок к покупке полузащитника "Эвертона" Гуйе

Полузащитник "Эвертона" Идрисса Гуйе может продолжить карьеру в "ПСЖ". По информации L’Equipe, спортивный директор парижан Леонардо собирается завершить сделку уже на следующей неделе.

За трансфер 29-летнего сенегальского футболиста парижане заплатят около 30 млн евро. Напомним, Гуйе мог перебраться в "ПСЖ" еще зимой этого года, но тогда против сделки открыто выступил главный тренер мерсисайдцев Марку Силва.

В сезоне-2018/19 Гуйе провел за "ирисок" 35 матчей во всех турнирах и отдал 2 результативные передачи. Его контракт с "Эвертоном" рассчитан до лета 2022 года.

sport24

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Лига 1 ПСЖ Эвертон
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