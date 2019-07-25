УЕФА скрывал проблемы "ПСЖ" с правилом финансового fair play

По сообщению New York Times, в 2017 году УЕФА скрыл проблемы, которые имелись у "ПСЖ" с правилом финансового fair play.Источник ссылается на документы о расследовании, которе проводила ассоциация в отношении трансферов парижского клуба, в частности, перехода из "Барселоны" Неймара и Килиана Мбаппе из "Монако".Напомним, за Мбаппе "ПСЖ" заплатил 180 миллионов евро, а за Неймара — 222 миллиона.Умалчивание о нарушении источник связывает со связью между владельцами клуба и УЕФА. Так, компания beIN Media Group, принадлежащая владельцам "ПСЖ", заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА.