УЕФА скрывал проблемы "ПСЖ" с правилом финансового fair play

По сообщению New York Times, в 2017 году УЕФА скрыл проблемы, которые имелись у "ПСЖ" с правилом финансового fair play.

Источник ссылается на документы о расследовании, которе проводила ассоциация в отношении трансферов парижского клуба, в частности, перехода из "Барселоны" Неймара и Килиана Мбаппе из "Монако".

Напомним, за Мбаппе "ПСЖ" заплатил 180 миллионов евро, а за Неймара — 222 миллиона.

Умалчивание о нарушении источник связывает со связью между владельцами клуба и УЕФА. Так, компания beIN Media Group, принадлежащая владельцам "ПСЖ", заплатила миллиардные суммы за права показа турниров под эгидой УЕФА.

sportbox.ru

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Опубликовал: , Rusfootball.info
Теги: Лига 1 ПСЖ УЕФА
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