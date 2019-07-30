Форвард туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду отреагировал на информацию о возможном возвращении нападающего французского "Пари Сен-Жермен" Неймара в стан каталонской "Барселоны", передает Marca.
По словам португальца, ему сложно представить 27-летнего бразильца в стане "Барсы".
"Вижу ли я Неймара в "Барселоны"? Даже не знаю. Он ведь великолепный игрок. У нас с ним отличные отношения. В СМИ в настоящее время ходит много слухов о том, куда он может пойти. Это работа прессы. Нужно же что=то продавать. Я же уверен, что он останется в "ПСЖ", — заявил Роналду.
Он также отметил, что надеется на то, что Неймар сможет найти то место, где будет счастлив.
"Я беспокоюсь о нем, потому что мне любопытно наблюдать за его игрой. Не важно, где он будет выступать, главное, чтоб меньше травмировался", — поделился Роналду.
Газета.ру
Криштиану Роналду: Неймар останется в "ПСЖ"
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