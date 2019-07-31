"ПСЖ" хочет получить 300 млн евро за Неймара

"ПСЖ" повесил ценник на своего нападающего Неймара, утверждает L`Equipe.Парижане хотят получить за бразильца 300 млн евро. Наибольший интерес к футболисту проявляет "Барселона", однако "ПСЖ" не хотел отпускать Неймара в каталонский клуб, а с учетом повышения ценника до 300 млн каталонцы должны потерять интерес к бразильцу.Неймар перешел в "ПСЖ" в 2017 году из "Барселоны" за 222 млн евро. В прошлом сезоне игрок забил 23 гола и сделал 13 результативных передач в 28 матчах. Его контракт рассчитан еще на 3 года.