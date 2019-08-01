Неймар отказывается играть за "ПСЖ"

Нападающий "Пари Сен-Жермен" Неймар отказывать играть за свою команду. Как утверждает Sport.es, бразильский футболист желает покинуть свою команду этим летом и сообщил об этом руководителям, техническим специалистам и лидерам "ПСЖ".Ранее в СМИ сообщалось, что "ПСЖ" готов рассмотреть любые варианты по поводу продажи Неймара, однако в клубе не хотят, чтобы бразильский футболист возвращался в "Барселону". Французский клуб наложил вето на переход Неймара в стан каталонской команды, с которой у "ПСЖ" отношения в последнее время сильно испортились.