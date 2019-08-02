Мбаппе надеется что Неймар не покинет ПСЖ

Нападающий ПСЖ, открытие Чемпионата Мира в России Килиан Мбаппе отрицательно высказался относительно возможного перехода Неймара из Франции

Килиан Мбаппе. Фото: getty images

- Хочу, чтобы он остался, и я сказал ему, что думаю о ситуации, для меня всё очевидно. Он важный игрок в команде, и я хочу, чтобы он остался. Он всегда был классным игроком. Когда Неймар тренировался, он был в превосходной форме. Он и Верратти изменили атмосферу