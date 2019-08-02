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Мбаппе надеется что Неймар не покинет ПСЖ

Нападающий ПСЖ, открытие Чемпионата Мира в России Килиан Мбаппе отрицательно высказался относительно возможного перехода Неймара из Франции
Килиан Мбаппе. Фото: getty images
- Хочу, чтобы он остался, и я сказал ему, что думаю о ситуации, для меня всё очевидно. Он важный игрок в команде, и я хочу, чтобы он остался. Он всегда был классным игроком. Когда Неймар тренировался, он был в превосходной форме. Он и Верратти изменили атмосферу

цитирует французского футболиста интернет-портал Чемпионат со ссылкой на Goal.com

Напомним что Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года. Стоимость трансфера составила 222 млн. евро, что стало самым дорогим трансфером в истории. По этому поводу в отношении ПСЖ УЕФА проводил специальное расследование в рамках финансового фэйр-плэй. Однако, по мнению источников The New-York Times, "УЕФА" слишком быстро сдалось.

На сегодня, как сообщают СМИ, ПСЖ готов рассматривать любые предложения по поводу Неймара, кроме предложений из "Барселоны", с которой у французов в последнее время серьёзно испортились отношения.

Источник: Чемпионат.ком

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Теги: Неймар ПСЖ Мбаппе
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