Мбаппе надеется что Неймар не покинет ПСЖ

- Хочу, чтобы он остался, и я сказал ему, что думаю о ситуации, для меня всё очевидно. Он важный игрок в команде, и я хочу, чтобы он остался. Он всегда был классным игроком. Когда Неймар тренировался, он был в превосходной форме. Он и Верратти изменили атмосферу
цитирует французского футболиста интернет-портал Чемпионат со ссылкой на Goal.com
Напомним что Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ летом 2017 года. Стоимость трансфера составила 222 млн. евро, что стало самым дорогим трансфером в истории. По этому поводу в отношении ПСЖ УЕФА проводил специальное расследование в рамках финансового фэйр-плэй. Однако, по мнению источников The New-York Times, "УЕФА" слишком быстро сдалось.
На сегодня, как сообщают СМИ, ПСЖ готов рассматривать любые предложения по поводу Неймара, кроме предложений из "Барселоны", с которой у французов в последнее время серьёзно испортились отношения.
Источник: Чемпионат.ком