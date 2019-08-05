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Андер Эррера: "ПСЖ" - один из самых ненавидимых клубов во Франции, но мне это нравится

Испанский полузащитник "ПСЖ" Андер Эррера рассказал, почему принял решение перейти в парижский клуб.

"Во-первых, из-за проекта. У "ПСЖ" есть классная и гламурная сторона, которая мне очень нравится. Кроме того, я хотел продолжать выступать за большой клуб. Я не видел себя в другом английском клубе. Если вы играли за "Манчестер Юнайтед", то трудно пойти куда-либо ещё.

"ПСЖ" является постоянно развивающимся проектом. Клуб идеально вёл переговоры со мной. Я почувствовал, что нужен команде. Тухель звонил мне несколько раз. Он один из тех, кто помогает игрокам становиться лучше. В 29 лет я хочу продолжать прогрессировать.

"ПСЖ" — это гигант! Это клуб, в котором выступают три или четыре лучших игрока в мире. Я также знаю, что это один из самых ненавидимых клубов во Франции, и мне это нравится", - цитирует Эрреру France Football.

"Чемпионат.сом"

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Теги: Эррера ПСЖ Лига 1
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