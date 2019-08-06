"Марсель" продлит контракт с Манданда до 2021 года

"Марсель" продлит контракт с вратарем Стивом Манданда.Как сообщает L’Equipe, в имеющемся контракте, который рассчитан до лета 2020 года, содержится пункт об автоматическом продлении на сезон по желанию руководства "Марселя". Этот пункт будет активирован.Также источник утверждает, что Манданда снова будет капитаном "Марселя" в предстоящем сезоне. Напомним, что возглавил провансальскую команду Андре Виллаш-Боаш, ранее работавший с "Порту", "Зенитом", "Челси" и "Тоттенхэмом".