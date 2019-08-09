Неймар: после обвинений мой мир рухнул, и я упал на землю

Нападающий "ПСЖ" и сборной Бразилиипрокомментировал решение полиции закрыть дело об изнасиловании бразильской модели Нажилы Триндади. По словам девушки, футболист изнасиловал её одном из парижских отелей в середине мая.- Эту главу в моей жизни, я никогда не смогу забыть по многим причинам, главная из которых — ущерб, нанесённый мне, моей семье и людям, которые действительно знают меня. Буду честен и не скажу, что счастлив. Шрам будет напоминать мне, что люди могут делать не только хорошие вещи, но и плохие!Да, мой мир рухнул, и я упал на землю, но, как гласит одна легенда в джиу-джитсу, "для многих земля — это конец всего, для нас — это только начало". Пусть это будет началом не только для меня, но для всех, кто пострадал от подобных ложных обвинений и, в основном, для всех женщин, которые действительно являются жертвой этого акта.Желаю, чтобы вы были сильны, сражались и достигли всего, чего все заслуживаете! Спасибо Богу за всё, — написал 27-летний бразильский футболист.