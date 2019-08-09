Болельщик "Ренна", которого ударил Неймар, подал иск на футболиста

Против нападающего "ПСЖ" Неймара может быть заведено еще одно дело.Болельщик "Ренна" Филипп Охайон, которого бразилец ударил после финала Кубка Франции в апреле, подал на игрока в суд. Об этом сообщил адвокат фаната в интервью газете L’Equipe.Инцидент произошел 26 апреля. Неймар, поднимаясь на трибуну за медалью, услышал критику в свой адрес со стороны болельщика "Ренна". Остановившись, бразилец ударил фаната по лицу, а затем пошел дальше.За это поведение Неймар был дисквалифицирован на 3 матча. После этого болельщик встретился с окружением игрока, однако погасить конфликт не удалось. И теперь Охайон идет в суд.В то же время недавно стало известно, что с Неймара сняты обвинения в изнасиловании бразильянки Нажилы де Соузы. Игрок сумел доказать, что между ним и девушкой все было по обоюдному согласию.