Томас Тухель: переговоры между "ПСЖ", Неймаром и другим клубом ведутся

Главный тренер "ПСЖ" Томас Тухель подтвердил информацию о том, что бразильский нападающий Неймар вскоре может перейти в другой клуб."Мы должны быть реалистами и находить решения, как играть без Неймара. Невозможно найти другого футболиста, похожего на него, и делать на поле то же самое, что и он. Мы не можем потерять его и найти кого-то такого же.Переговоры между "ПСЖ", Неймаром и другим клубом ведутся, но я не могу сказать больше. Мне нравится Неймар. Я хочу, чтобы он остался в команде, играл вместе с Мбаппе и всеми остальными. Возможно, я не смогу уснуть, если он уйдёт.У меня нет ни хороших, ни плохих новостей. Трансферный рынок ещё открыт. Мы должны быть реалистами и понимаем, что можем потерять Неймара", - цитирует Тухеля Marca.