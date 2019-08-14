» » "ПСЖ" отстранил Неймара от тренировок с командой

"ПСЖ" отстранил Неймара от тренировок с командой

"ПСЖ" отстранил нападающего Неймара от работы с командой, уверяет Esporte Interativo. Бразилец будет тренироваться самостоятельно до тех пор, пока не решится вопрос с его будущим в команде.

Этим летом Неймар решил покинуть "ПСЖ". Главными претендентами на него считаются испанские «Реал» и «Барселона», но пока ни один клуб не смог договориться с парижанами о трансфере.

Sport24.ru


Подписывайтесь на Telegram-канал «Rusfootball»

Присоединяйтесь к группе «Rusfootball» во Вконтакте

Следуйте за нами в Twitter
   Опубликовал:
Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
Нашли ошибку в статье?
Напечатать
(0)

Последние новости

Скандальный болельщик "Краснодара" хочет высказаться про судью Лапочкина и готов заплатить штраф 1
"Ливерпуль" победил "Челси" в серии пенальти в матче за Суперкубок УЕФА 8
"ПСЖ" отстранил Неймара от тренировок с командой
Николо Дзаньоло продлил контракт с "Ромой", его зарплата выросла в 3,5 раза
Испанский журналист: неудача с трансфером Погба ставит Зидана на грань ухода из "Реала" 1
Хердур Магнуссон: все игроки ЦСКА в ожидании дерби со "Спартаком", особенно я 1
Вратарь, организовавший жестокое убийство своей любовницы, возвращается в футбол 1
Артур Григорьянц: запросили у "Зенита" документы, подтверждающие законность установления ограждения
Тренер "Туна": мы можем забить сопернику 2 мяча, но "Спартак" остается фаворитом
КДК РФС оштрафовал "Ахмат" на 150 тыс. рублей за оскорбительные выкрики в громкоговоритель 6
Анатолий Мещеряков: Венгер? А еще "Локомотив" рассматривает Клоппа и Моуринью 2
Игорь Дивеев: в дерби со "Спартаком" ЦСКА нужна только победа 2
Данило: Роналду говорит о "Ювентусе" как о семье
Ромелу Лукаку сравнил тренировки в Англии и Италии: здесь все иначе 1
Владимир Федотов: "Оренбург" требует серьезного и качественного усиления
Евгений Трефилов - о работе Черчесова со сборной России: Придушил, поддавил, нажал и чуть-чуть веселее пошло
"Rusfootball.info" требуется ведущий ленты новостей
Антон Митрюшкин пожелал "Спартаку" стать чемпионом 2
Ривалдо: если Неймар перейдёт в "Реал", это не будет предательством
Адвокат Глушакова: решение суда корректное и соответствует закону
"Ливерпуль" - "Челси": стартовые составы на матч Суперкубка УЕФА 4
"Матч ТВ" предоставил сканы переписки и договора с "Порту" 30
Арсен Венгер может возглавить московский "Локомотив" 14
Артур Григорьянц: арбитры не видели фол Миладиновича, но мы возбудили дело по материалам СМИ 6
Дарья Глушакова: буду подавать апелляцию. Вперед Мосгорсуд. Считаю решение нечестным 8
Олег Кононов: Тиль и Ларссон пока не играют, "Спартаку" важно приумножить единство
Суд разделил имущество Дениса и Дарьи Глушаковых пополам 23
В агентстве, представляющем Дианя, сообщили, что в России им интересуется не только "Спартак"
Юрист - о скандале с 15-летним игроком: действия "Крыльев" законны. Родители не исполнили условия контракта 6
Олег Кононов: хочу поздравить "Краснодар" с замечательной победой над "Порту"
Все новости