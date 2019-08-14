"ПСЖ" отстранил Неймара от тренировок с командой

"ПСЖ" отстранил нападающего Неймара от работы с командой, уверяет Esporte Interativo. Бразилец будет тренироваться самостоятельно до тех пор, пока не решится вопрос с его будущим в команде.Этим летом Неймар решил покинуть "ПСЖ". Главными претендентами на него считаются испанские «Реал» и «Барселона», но пока ни один клуб не смог договориться с парижанами о трансфере.