Нападающий "ПСЖ" Неймар может заработать рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, сообщает Le Parisien.
Глава медицинской службы парижан Эрик Роллан заявил, что у футболиста могут быть осложнения, когда он начнет давать полную нагрузку на свою ногу. По словам Роллана, вероятность рецидива перелома плюсневой кости очень велика.
Бразилец в начале прошлого года сломал пятую плюсневую кость, из-за чего ему пришлось перенести операцию. В этом году ситуация повторилась, однако хирургического вмешательства уже не было. Из-за травм футболист оба раза пропускал важнейшие матчи "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов.
Sport24.ru
Неймара беспокоят боли в ноге. У него может случиться рецидив старой травмы
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