Неймара беспокоят боли в ноге. У него может случиться рецидив старой травмы

Нападающий "ПСЖ" Неймар может заработать рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, сообщает Le Parisien.Глава медицинской службы парижан Эрик Роллан заявил, что у футболиста могут быть осложнения, когда он начнет давать полную нагрузку на свою ногу. По словам Роллана, вероятность рецидива перелома плюсневой кости очень велика.Бразилец в начале прошлого года сломал пятую плюсневую кость, из-за чего ему пришлось перенести операцию. В этом году ситуация повторилась, однако хирургического вмешательства уже не было. Из-за травм футболист оба раза пропускал важнейшие матчи "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов.