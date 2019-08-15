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Неймара беспокоят боли в ноге. У него может случиться рецидив старой травмы

Нападающий "ПСЖ" Неймар может заработать рецидив старой травмы пятой плюсневой кости, сообщает Le Parisien.

Глава медицинской службы парижан Эрик Роллан заявил, что у футболиста могут быть осложнения, когда он начнет давать полную нагрузку на свою ногу. По словам Роллана, вероятность рецидива перелома плюсневой кости очень велика.

Бразилец в начале прошлого года сломал пятую плюсневую кость, из-за чего ему пришлось перенести операцию. В этом году ситуация повторилась, однако хирургического вмешательства уже не было. Из-за травм футболист оба раза пропускал важнейшие матчи "ПСЖ" в плей-офф Лиги чемпионов.

Sport24.ru


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Теги: Неймар ПСЖ Лига 1
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