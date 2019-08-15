Полузащитник "Монако" и сборной России Александр Головин отметил, что болельщики критикуют футболистов за увлечение видеоиграми.
"Я думаю, у меня точно не получится заниматься стримом. Там же нужно грамотно общаться, а не только играть. При этом играть нужно хорошо, это точно не мое. На самом деле, это даже вряд ли будет приветствоваться среди футбольных экспертов. У нас же народ такой — чуть шаг в сторону, нас бьют сразу.
Один парень из ЦСКА — Костя Базелюк — стримил World of Warcraft. Он как раз только попал в основной состав ЦСКА, на тот момент команда вообще была сумасшедшая. Он начал стримить и его там так поливали. Чувак на игру выходит — бывают хорошие игры у всех, бывают плохие, — игра не удалась и все, его все начали поливать: "Стримить начал, про футбол забыл", — цитирует Головина Cybersport.ru.
Ранее Головин уже говорил, что мог бы стать киберспортсменом, если бы у него не сложилась футбольная карьера. Он играет в PUBG и Dota 2.
Александр Головин рассказал, как футболистов критикуют за видеоигры
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