В матче 2-го тура чемпионата Франции "Метц" разгромил "Монако" со счетом 3:0.
Чемпионат Франции
2 тур
Голы: Диалло, 10 (пен.), 53, Коад, 66
Метц: Укиджа, Делаине, Сунзу, Бойе, Сентонс, Коад, Ангбан, Майга (Фофана, 77), Булайя, Нгюэтт (Ньяне, 74), Диалло
Монако: Леком, Глик, Бадьяшиль, Агилар, Жемерсон, Балло-Туре, Головин, Бошилья (Кейта, 56), Мартинш, Оньекуру (Диаш, 70), Бен-Йеддер (Фостер, 74)
Предупреждения: Глик, 10, Сентонс, 27, Мартинш, 35
Удаления: Агилар, 34
"Монако" с Головиным с крупным счетом проиграл "Метцу"
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