"Монако" готов предложить за Икарди 65 миллионов евро

"Монако" готов предложить за нападающего "Интера" Мауро Икарди 60-65 миллионов евро плюс бонусы, сообщает Football Italia со ссылкой на Rai Sport. Монегаски готовы дать форварду контракт на пять лет с зарплатой 12 миллионов в год.26-летний аргентинец хотел бы перейти в "Ювентус", но имеет предложение только от "Наполи". "Интер" предпочел бы продать игрока в другой чемпионат, но все зависит от желания Икарди и его жены и агента Ванды Нары.