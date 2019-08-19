Тейшейра: чтобы Неймар не ушёл в "Реал", отдали его отцу $ 1 млн

Бывший президент "Сантоса"рассказал, почему экс-нападающий клуба Неймар, ныне выступающий в составе "ПСЖ", на перешёл в мадридский "Реал" в 2006 году.- Неймар был в восторге от "Реала" времён "галактикос". Мы предложили его отцу $ 1 млн, чтобы Неймар остался. Он легко согласился. В правлении клуба все были убеждены, что я сошёл с ума, но мы все знали, что Неймар был особенным игроком. Было важно сохранить его в "Сантосе". Это было трудное решение, которое я должен был принять самостоятельно, но в итоге оно оказалось верным. Мы не вели переговоров с "Реалом". Всё то, о чём я рассказал, было сделано для того, чтобы сохранить его в клубе. В итоге нам это удалось, но отношения с "Реалом" ухудшились, — сказал Тейшейра.