"Ювентус" предложил "ПСЖ" Дибалу и €100 млн за Неймара

"Ювентус" включился в борьбу за форварда "ПСЖ" Неймара. Как сообщает AS, руководство туринского клуба предложило за бразильца форварда Пауло Дибалу и 100 млн евро.Неймаром также интересуются "Барселона" и "Реал". "Ювентус" уже предпринимал попытки продать Дибалу в "Тоттенхэм".Чтобы заполучить Неймара, "Ювентусу" придется продать ряд игроков. Ожидается, что команду могут покинуть Марио Манджукич, Блез Матюиди и Даниеле Ругани.