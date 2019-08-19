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"Ювентус" предложил "ПСЖ" Дибалу и €100 млн за Неймара

"Ювентус" включился в борьбу за форварда "ПСЖ" Неймара. Как сообщает AS, руководство туринского клуба предложило за бразильца форварда Пауло Дибалу и 100 млн евро.

Неймаром также интересуются "Барселона" и "Реал". "Ювентус" уже предпринимал попытки продать Дибалу в "Тоттенхэм".

Чтобы заполучить Неймара, "Ювентусу" придется продать ряд игроков. Ожидается, что команду могут покинуть Марио Манджукич, Блез Матюиди и Даниеле Ругани.

Sport24


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Теги: Неймар Дибала ПСЖ Ювентус
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Серия А 2019/20
# Команда И О
1 Ювентус 0 0
2 Наполи 0 0
3 Аталанта 0 0
4 Интер 0 0
5 Милан 0 0
6 Рома 0 0
7 Торино 0 0
Сезон | Таблица | Календарь
Лига 1 2019/20
# Команда И О
1 Лион 2 6
...
6 Сент-Этьен 2 4
7 Тулуза 2 4
8 ПСЖ 2 3
9 Амьен 2 3
10 Лилль 2 3
...
20 Монако 2 0
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