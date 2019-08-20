"Ренн" могут наказать за гомофобные кричалки в адрес Мбаппе

Дисциплинарный комитет лиги 1 может наказать "Ренн" из-за поведения фанатов команды в матче 2-го тура чемпионата Франции с "ПСЖ" (2:1).Как сообщает L'Equipe, в отчете делегата матча указано, что болельщики хозяев исполняли гомофобные кричалки и песни в адрес нападающего парижан Кильяна Мбаппе.Заседание дисциплинарного комитета по этому матчу состоится 28 августа. Также в отчете указано, что болельщики "Ренна" оскорбляли и весь клуб "ПСЖ".