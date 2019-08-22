Португальский специалист Жозе Моуринью может возглавить "Пари Сен-Жермен", если со своего поста будет уволен нынешний наставник клуба Томас Тухель.
По информации Goal, немецкий специалист может быть отправлен в отставку из-за неубедительных результатов на старте сезона, а также из-за недовольства игроков методами работы тренера.
Последним местом работы Моуринью был "Манчестер Юнайтед". Руководство "красных дьяволов" отправило португальца в отставку в декабре 2018 года.
"Газета.ру"
Моуринью может заменить Тухеля на посту тренера "ПСЖ"
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