Задержаны подозреваемые в ограблении домов игроков "ПСЖ"

Французская полиция задержала семь человек, которые подозреваются в ограблении домов игроков "ПСЖ" Тиагу Силвы и Эрика-Максима Шупо-Мотинга, сообщает L'Equipe.Общая сумма материального урона оценивается в несколько сотен тысяч евро. Группа из шести мужчин и одной женщины в возрасте от 25 до 29 лет была задержана в пригороде Парижа.Группа подозревается в целой серии ограблений. Они также подозреваются в ограблении дома члена королевской семьи Саудовской Аравии, из апартаментов которого было унесено ценностей и драгоценностей на 1,8 миллиона долларов.