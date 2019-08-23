Нападающий "Пари Сен-Жермен" и сборной Бразилии Неймар в инстаграме высказался о лесных пожарах в Амазонии.
"План состоял в том, чтобы никогда не сжигать, а всегда заботиться!" — говорится на картинке, которую бразилец опубликовал.
Также о пожарах в Южной Америки высказались актер Леонардо Ди Каприо, чемпион мира в гонках "Формулы-1" Льюис Хэмилтон, нападающий туринского "Ювентуса" Криштиану Роналду и другие звезды футбола.
Неймар отреагировал на пожары в Амазонии
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