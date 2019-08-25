20-летний Мбаппе провел 100-й матч в Лиге 1

"ПСЖ" разгромил "Тулузу" в рамках третьего тура чемпионата Франции. Встреча состоялась в Париже и завершилась со счетом 4:0 в пользу хозяев.Нападающий парижан Килиан Мбаппе провел 100-й матч в Лиге 1. Он вышел в стартовом составе и отыграл 66 минут, после чего получил травму и был заменен. Результативными действиями форвард не отметился.20-летний Мбаппе перешел в "ПСЖ" в 2017 году из "Монако" за 180 миллионов евро. Из 100 матчей в национальном чемпионате 59 он провел за парижан, еще 41 — за монегасков. В составе "ПСЖ" Мбаппе трижды стал чемпионом Франции.